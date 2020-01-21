Поштові рахунки та картки: у Раду подали законопроєкт, який розширить фінпослуги "Укрпошти"

У Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Повідомляється, що громадяни отримають базові фінансові послуги – зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється про недостатню зону покриття банків України, лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків

"Відкриття поштових рахунків – це можливість для 37% населення, що не мають доступу до послуг банків, через Укрпошту отримати сучасні фінансові послуги.

Ми пропонуємо європейський досвід використання пошти для фінансової інклюзії сільського населення. У світі відкрито понад 2 млрд поштових рахунків і 87 поштових операторів надають такі послуги.

...Ми є найбільшим агентом cash economy з обігом 140 млрд грн на рік. Із відкриттям поштових рахунків очевидна користь для держави – практично до нуля (на 2 млрд грн) скоротяться щорічні витрати на доставку та виплату пенсій, грошових допомог, субсидій.

Заспокою в черговий раз банки – ми не будемо з ними конкурувати, бо 80% нашої мережі розташовано в селах, де немає ні банківських відділень, ні банкоматів", – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як і в минулій редакції законопроєкту, Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Вклади, залучені національним оператором поштового зв’язку, прирівнюються до банківських вкладів. Укрпошта також стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Діяльність з надання фінансових послуг, відкриття та обслуговування поштових рахунків національним поштовим оператором регулює Національний банк.

Як повідомлялося, раніше Укрпошта ініціювала законопроект про розширення фінансових послуг, який було внесено до Верховної Ради минулого скликання 21 листопада 2017 року.

Нагадаємо, чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Укрпошта" в 2019 році, збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.