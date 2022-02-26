Укрпочта начала принимать благотворительные взносы на нужды ВСУ

Укрпочта с 25 февраля приступила к приему благотворительных взносов на нужды ВСУ. Перевести средства на специальный счет, открывшийся 24 февраля НБУ с целью сбора средств для нужд армии, можно во всех работающих отделениях Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Национальный оператор комиссию за перевод средств не будет брать", - говорится в сообщении.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Счет – мультивалютный, созданный и открытый как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Детали – по ссылке: https://bank.gov.ua/ru/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi.

Экономическая правда