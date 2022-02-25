Укрпочта возобновляет работу, не будет отправлять посылки в РФ и Беларусь

Государственная Укрпочта решила частично возобновить работу и отказаться от сотрудничества с почтами агрессоров РФ и Беларуси.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, связанную с нападением российских захватчиков на нашу страну, Укрпочта приняла решение возобновить работу части отделений 25 февраля там, где можно это сделать безопасно и для клиентов и для работников", - написал он.

Прежде всего, работа отделений в ограниченном режиме будет сосредоточена на обслуживании наиболее уязвимых слоев населения пенсионными выплатами и товарами бытового потребления, а также можно будет получить свои посылки.

По привычному графику работают большинство отделений в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Частично работают отделения в Запорожской, Донецкой, Житомирской, Полтавской и Харьковской областях.

Не будут работать до стабилизации ситуации отделения в Киевской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Небо над Украиной остается закрытым для авиаперевозок, но Укрпочта договорилась с европейскими партнерами о возобновлении отправлений, как только это будет возможно, отметил Смелянский.

Относительно России и Беларуси посылки и переводы в эти страны не принимаются. Те посылки, которые были приняты до 24 февраля, будут возвращены владельцам с оплатой, как только ситуация с опасностью позволит это сделать.