Отменили плату за хранение посылок: как сейчас работает Укрпочта
В Укрпочте рассказали, как работают по состоянию на 28 февраля - в частности, отменяют плату за хранение посылок до окончания боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Внутренние посылки принимают только в открытом виде.
"Международные посылки – совсем скоро возобновим как отправку, так и доставку. Переводы принимаем и выдаем без ограничений (большие суммы по возможности). Кроме стран агрессоров", - объясняют в Укрпочте.
"Платежи принимаем в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий сообщим позже. Газеты — развозим имеющиеся (там еще мирные новости). О новых — сообщим позже.
Поставляем дефицитные товары народного потребления (и вспоминаем шутки о консервах и колбасах в отделениях)", - говорят в Укрпочте.
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Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00:
- Киев – работают 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый.
- Винницкая работают подавляющее большинство городских и сельских отделений.
- Волынская – работают городские и часть сельских отделений.
- Днепропетровская – работают городские и сельские отделения.
- Донецка работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.
- Житомирская – работают городские и сельские отделения (при наличии тревоги – прекращают)
- Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.
- Запорожская работают городские отделения и райцентры.
- Ивано-Франковская работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения.
- Киевская область – работают частично.
- Кировоградская – работают городские отделения.
- Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде, где мы контролируем территорию.
- Львовская работают городские и сельские отделения.
- Николаевская – город не работает. Районы по возможности открывают.
- Одесская работают городские и сельские отделения.
- Полтавская работают городские и сельские отделения.
- Ровенская – работают все отделения.
- Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно, а также северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки временно не принимают.
- Тернопольская – работают городские отделения и райцентры.
- Харьковская – город по ситуации. Будут открываться там, где возможно (Красноград, Лозовая).
- Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность.
- Хмельницкая работают городские и часть сельских отделений.
- Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.
- Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.
- Черниговская – город не работает. Сельское отделение по возможности.
"Севастополь, Автономная Республика Крым – не работаем. Но временно", – добавили в Укрпочте.
Экономическая правда
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