Отменили плату за хранение посылок: как сейчас работает Укрпочта

В Укрпочте рассказали, как работают по состоянию на 28 февраля - в частности, отменяют плату за хранение посылок до окончания боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Внутренние посылки принимают только в открытом виде.

"Международные посылки – совсем скоро возобновим как отправку, так и доставку. Переводы принимаем и выдаем без ограничений (большие суммы по возможности). Кроме стран агрессоров", - объясняют в Укрпочте.

"Платежи принимаем в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий сообщим позже. Газеты — развозим имеющиеся (там еще мирные новости). О новых — сообщим позже.

Поставляем дефицитные товары народного потребления (и вспоминаем шутки о консервах и колбасах в отделениях)", - говорят в Укрпочте.

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Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00:

Киев – работают 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый.

Винницкая работают подавляющее большинство городских и сельских отделений.

Волынская – работают городские и часть сельских отделений.

Днепропетровская – работают городские и сельские отделения.

Донецка работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.

Житомирская – работают городские и сельские отделения (при наличии тревоги – прекращают)

Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.

Запорожская работают городские отделения и райцентры.

Ивано-Франковская работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения.

Киевская область – работают частично.

Кировоградская – работают городские отделения.

Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде, где мы контролируем территорию.

Львовская работают городские и сельские отделения.

Николаевская – город не работает. Районы по возможности открывают.

Одесская работают городские и сельские отделения.

Полтавская работают городские и сельские отделения.

Ровенская – работают все отделения.

Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно, а также северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки временно не принимают.

Тернопольская – работают городские отделения и райцентры.

Харьковская – город по ситуации. Будут открываться там, где возможно (Красноград, Лозовая).

Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность.

Хмельницкая работают городские и часть сельских отделений.

Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.

Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.

Черниговская – город не работает. Сельское отделение по возможности.

"Севастополь, Автономная Республика Крым – не работаем. Но временно", – добавили в Укрпочте.

Экономическая правда