Все разделы
Укр / Рус

Отменили плату за хранение посылок: как сейчас работает Укрпочта

Понедельник, 28 февраля 2022, 15:13

В Укрпочте рассказали, как работают по состоянию на 28 февраля - в частности, отменяют плату за хранение посылок до окончания боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Внутренние посылки принимают только в открытом виде.

"Международные посылки – совсем скоро возобновим как отправку, так и доставку. Переводы принимаем и выдаем без ограничений (большие суммы по возможности). Кроме стран агрессоров", - объясняют в Укрпочте.

"Платежи принимаем в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий сообщим позже. Газеты — развозим имеющиеся (там еще мирные новости). О новых — сообщим позже.

Поставляем дефицитные товары народного потребления (и вспоминаем шутки о консервах и колбасах в отделениях)", - говорят в Укрпочте.

Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00:

  • Киев – работают 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый.
  • Винницкая работают подавляющее большинство городских и сельских отделений.
  • Волынская – работают городские и часть сельских отделений.
  • Днепропетровская – работают городские и сельские отделения.
  • Донецка работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.
  • Житомирская – работают городские и сельские отделения (при наличии тревоги – прекращают)
  • Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.
  • Запорожская работают городские отделения и райцентры.
  • Ивано-Франковская работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения.
  • Киевская область – работают частично.
  • Кировоградская – работают городские отделения.
  • Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде, где мы контролируем территорию.
  • Львовская работают городские и сельские отделения.
  • Николаевская – город не работает. Районы по возможности открывают.
  • Одесская работают городские и сельские отделения.
  • Полтавская работают городские и сельские отделения.
  • Ровенская – работают все отделения.
  • Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно, а также северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки временно не принимают.
  • Тернопольская – работают городские отделения и райцентры.
  • Харьковская – город по ситуации. Будут открываться там, где возможно (Красноград, Лозовая).
  • Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность.
  • Хмельницкая работают городские и часть сельских отделений.
  • Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.
  • Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.
  • Черниговская – город не работает. Сельское отделение по возможности.

"Севастополь, Автономная Республика Крым – не работаем. Но временно", – добавили в Укрпочте.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрпочта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрпочта начала принимать благотворительные взносы на нужды ВСУ 26 февраля 2022, 16:50
Укрпочта возобновляет работу, не будет отправлять посылки в РФ и Беларусь 25 февраля 2022, 12:54
Отделения "Укрпочты" 24 февраля не работают. "Новая Почта" продолжает работать, "где это возможно и безопасно" 24 февраля 2022, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте