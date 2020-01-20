Чистая прибыль "Укрпошты" за 2019 год составила 600 миллионов и увеличилась на 20% 

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

За указанный период "Укрпошта" получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.

В прошлом году компания нарастила объем работы с посылками в среднем до 47 тыс. в сутки и расширила услуги международной доставки.

Кроме того, по итогам года в активах у "Укрпошты" - 547 автомобилей, 8,300 тыс. новых компьютеров, 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.

По оперативным данным, ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.



Также, финансовый эксперт Сергей Фурса, на своей странице в Facebook опубликовал сравнение финансовых показателей за 2016 и 2019 года.

Напомним, чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.