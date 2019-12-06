Запуск "Северного потока-2" не означает отказ от транзита газа через Украину — Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что начало работы газопровода "Северный поток-2" не означает отказ от транзита газа через Украину, по его словам, это вопрос экономической целесообразности.
Об этом он заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи, передает Коммерсантъ.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, "Северный поток-2" запустят в середине 2020 года.
"Хочу подчеркнуть - это ("Северный поток-2"- ред.) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это вовсе не означает, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал Путин.
"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, довольно трудно реализуемые", - добавил президент РФ.
Путин отметил, что он надеется, что украинские и российские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
Напомним:
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил - если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью.
4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".
Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.
Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись.
Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу
18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
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