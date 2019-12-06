Запуск "Северного потока-2" не означает отказ от транзита газа через Украину — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что начало работы газопровода "Северный поток-2" не означает отказ от транзита газа через Украину, по его словам, это вопрос экономической целесообразности.

Об этом он заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи, передает Коммерсантъ.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, "Северный поток-2" запустят в середине 2020 года.

"Хочу подчеркнуть - это ("Северный поток-2"- ред.) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это вовсе не означает, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал Путин.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, довольно трудно реализуемые", - добавил президент РФ.

Путин отметил, что он надеется, что украинские и российские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Напомним:

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил - если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись.

Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.