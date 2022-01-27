Запрет криптовалют в РФ: стала известна позиция Путина – СМИ
Президент РФ Владимир Путин поддерживает предложение российского правительства по налогообложению и регулированию майнинга криптовалют, отвергая предложение Центробанка по полному запрету.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 3 источника.
Агентство пишет со ссылкой на собеседников, что Путин согласен с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.
Представитель Путина Дмитрий Песков отказался уточнить его позицию, напомнив, что ранее он поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия по этому вопросу.
Ранее, 26 января, Путин попросил правительство и ЦБ "прийти к какому-то единому мнению" по этому вопросу.
При этом сам он прямо не высказался в пользу того или иного варианта.
Напомним:
Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалюты на территории страны.
Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны.
Bloomberg писал, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ – "иностранных агентов".
Экономическая правда
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