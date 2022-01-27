Запрет криптовалют в РФ: стала известна позиция Путина – СМИ

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Президент РФ Владимир Путин поддерживает предложение российского правительства по налогообложению и регулированию майнинга криптовалют, отвергая предложение Центробанка по полному запрету.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 3 источника.

Агентство пишет со ссылкой на собеседников, что Путин согласен с предложением ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Представитель Путина Дмитрий Песков отказался уточнить его позицию, напомнив, что ранее он поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия по этому вопросу.

Ранее, 26 января, Путин попросил правительство и ЦБ "прийти к какому-то единому мнению" по этому вопросу.

При этом сам он прямо не высказался в пользу того или иного варианта.

Напомним:

Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалюты на территории страны.

Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны.

Bloomberg писал, что поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России главу Центробанка Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию, "нежелательные организации" и СМИ – "иностранных агентов".

Экономическая правда