Если Северный поток-2 достроят, транзита через Украину не будет — Коболев

Если РФ достроит газопровод Северный поток-2, то транзит через Украину полностью прекратиться, а мощности нового газопровода вопреки директивам ЕС будут использоваться полностью .

Об этом в интервью Лига.Бизнес сообщил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

Коболев заявил, что козырем РФ в переговорах по Северному потоку-2 с европейскими партнерами является коммерческий интерес.

"Главный аргумент Газпрома в Европе – украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, – ваши партнеры. И этот аргумент работает - ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес. Проблема Украины в том, что в этом вопросе (о возможности привлечении миноритарных акционеров в ГТС - ЕП) в Верховной Раде победила пророссийская сила.", - подчеркнул он.

Коболев также заявил, что украинской экономике новый газопровод "Газпрома" будет стоить 3 млрд дол в год и сказал, что в случае его запуска транзит через территорию Украины прекратится.

"Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет", - подчеркнул Коболев.

Также глава Нафтогаза высказал мнение, что газовая директива ЕС, которая ограничивает загрузку "трубы" вряд ли сработает.

"Есть такое неписаное правило на газовом рынке Европы: если Газпром построил газопровод, он будет полностью загружен. Если Северный поток-2 достроят, – есть вероятность, что его смогут загрузить на 100%", - резюмировал Коболев.

Напомним:



4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря, но переговоры не состоялись.

Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

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