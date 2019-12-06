Запуск "Північного потоку-2" не означає відмову від транзиту газу через Україну — Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що початок роботи газопроводу "Північний потік-2" не означає відмову від транзиту газу через Україну, за його словами, це питання економічної доцільності.

Про це він заявив на зустрічі з представниками німецького бізнесу у Сочі, передає Коммерсантъ.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, "Північний потік-2" запустять у середині 2020 року.

"Хочу підкреслити - це ("Північний потік-2" - ред.) чисто комерційний проєкт, уряд фактично не бере в ньому участь, і так, щоб не було ніяких тлумачень, вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав Путін.

"Ми зараз, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони проходять у Відні, я так бачу, що з обох боків звучать запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовані", - додав президент РФ.

Путін зазначив, що він сподівається, що українські та російські компанії знайдуть взаємоприйнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.

Нагадаємо:

Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив - якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припиниться, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.