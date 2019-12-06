Запуск "Північного потоку-2" не означає відмову від транзиту газу через Україну — Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що початок роботи газопроводу "Північний потік-2" не означає відмову від транзиту газу через Україну, за його словами, це питання економічної доцільності.
Про це він заявив на зустрічі з представниками німецького бізнесу у Сочі, передає Коммерсантъ.
За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, "Північний потік-2" запустять у середині 2020 року.
"Хочу підкреслити - це ("Північний потік-2" - ред.) чисто комерційний проєкт, уряд фактично не бере в ньому участь, і так, щоб не було ніяких тлумачень, вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав Путін.
"Ми зараз, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони проходять у Відні, я так бачу, що з обох боків звучать запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовані", - додав президент РФ.
Путін зазначив, що він сподівається, що українські та російські компанії знайдуть взаємоприйнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.
Нагадаємо:
Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив - якщо РФ добудує газопровід Північний потік-2, то транзит через Україну повністю припиниться, а потужності нового газопроводу всупереч директивам ЄС будуть використовуватися повністю.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня, проте перемовини не відбулися.
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
Економічна правда
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