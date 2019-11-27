Транзит газа: В "Нафтогазе" назвали дедлайн для заключения долгосрочного контракта

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал Витренко журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, так как для переговоров нет целого декабря, только две недели", - подчеркнул он.

Напомним:

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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