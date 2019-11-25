Транзит газа: "Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома"

"Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора - в ответе говорится, что стороны должны продолжить обсуждение продолжения транзита по европейским правилам в трехстороннем формате.

Об этом сообщается на Twiiter странице "Нафтогаза".

"Благодаря эффективной совместной работе правительства, НКРЭКУ и Оператора ГТС, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Подчеркивается, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии М.Шевчович.

"У нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - говорится в заявлении компании.

"Если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним:

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Экономическая правда