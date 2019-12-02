Прямые поставки российского газа зависят от компенсаций по арбитражам — министр энергетики

Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.



Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель во время пресс-брифинга.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита не исключен рост цены газа на европейских и украинских рынках.



Экономическая правда