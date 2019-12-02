Прямые поставки российского газа зависят от компенсаций по арбитражам — министр энергетики
Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.
Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель во время пресс-брифинга.
"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он.
По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.
Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.
Он также указал, что с прекращением транзита не исключен рост цены газа на европейских и украинских рынках.
Экономическая правда
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