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Прямые поставки российского газа зависят от компенсаций по арбитражам — министр энергетики

Понедельник, 2 декабря 2019, 13:05

Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель во время пресс-брифинга.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита не исключен рост цены газа на европейских и украинских рынках.

Экономическая правда

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