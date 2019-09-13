Рада приняла за основу законопроект об открытии космоса для частных компаний

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины", разрашающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе и запускать ракеты в космос.

Принятие за основу законопроекта поддержали 283 народных депутата.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с госсектором космической отрасли также и предприятий частной собственности и будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

Напомним:

На данный момент в Украине деятельность, связанная с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, может осуществляться только государственными компаниями.

В то же время Украина находится в "клубе семи" государств, обладающих полным циклом разработки, испытаний, запуска и эксплуатации космических средств, а также получения и обработки информации. Значит, у нас есть ресурсы и потенциал для производства большинства видов собственной аэрокосмической продукции. Читайте подробнее в колонке: Землю — крестьянам, космос — частникам.

Экономическая правда