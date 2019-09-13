Рада прийняла за основу законопроект про відкриття космосу для приватних компаній
Верховна Рада прийняла за основу у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України", який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність, зокрема і запускати ракети в космос.
Прийняття за основу законопроекта підтримали 283 народні депутати.
У пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроекту забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку поряд із держсектором космічної галузі також і підприємств приватної власності та сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України.
Законопроект також переводить ведення космічної діяльності з ліцензованого в здійснюване за декларативним принципом.
Нагадаємо:
На сьогоднішній день в Україні діяльність, пов'язана з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, може здійснюватися тільки державними компаніями.
Водночас варто зазначити, що Україна знаходиться в "клубі семи" держав, що володіють повним циклом розробки, випробувань, запуску та експлуатації космічних засобів, а також отримання і обробки інформації. Тобто у країни є ресурси і потенціал для виробництва більшості видів власної аерокосмічної продукції. Читайте докладніше в колонці: Землю - селянам, космос - приватникам.
Економічна правда
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