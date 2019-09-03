Землю — крестьянам, космос — частникам

На первой сессии Верховной Рады нового созыва решалось много важных вопросов.

Не может не радовать, что вопрос снятия государственных ограничений на космическую деятельность был одним из них.

Коммерциализация космической деятельности — явление не новое.

В Соединенных Штатах первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 1962 году, когда после полета Гагарина возникла острая необходимость дать импульс развитию космической индустрии.

Тогда негосударственным субъектам дали возможность создавать спутники и позволили оперировать ими на орбите. А уже в 1980 году европейцы создали компанию Arianespace, которая начала запускать космические аппараты на орбиту, не обращаясь при этом за помощью к государствам.

Примерно с этого момента понемногу началось развитие философии NewSpace, в основе которой лежит освоение космоса и развитие космических технологий в отрыве от государственного сектора или в симбиозе с ним.

Например, законодательная деятельность США сфокусирована на развитии частных космических инициатив. На примерах Blue Origin и SpaceX можно убедиться, почему такая система работает, и это лишь вершина айсберга.

Требовать американских успехов от "украинского космоса" неразумно, учитывая пропорции: бюджет одного лишь НАСА составляет десятки миллиардов долларов. Однако есть, к примеру, Израиль, где частной компании SpaceIL удалось построить луноход и почти доставить его на поверхность спутника.

Израильские инженеры начинали этот венчурный проект с частных инициатив, а в итоге — подключили к нему государственный концерн Israel Aerospace Industries.

Соответственно, концепция NewSpace предполагает, что в подходящих условиях космический стартап легким движением "невидимой руки рынка" может стать амбициозным проектом в государственном секторе. В нашем случае перед созданием системы стоит сначала снять запрет на ее создание.

В законе "О предпринимательстве" написано, что "производство и эксплуатация ракет-носителей, в том числе с их космическими запусками с любой целью, может осуществляться только государственными предприятиями и организациями".

Эта норма создала ряд негативных последствий, которые не способствуют развитию космонавтики. Контроль государства консервирует бюрократическую советскую систему принятия решений в соответствующих ведомствах. Правда, советские разработки дали Украине незаурядные преимущества.

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Украина находится в "клубе семи" государств, обладающих полным циклом разработки, испытаний, запуска и эксплуатации космических средств, а также получения и обработки информации. Значит, у нас есть ресурсы и потенциал для производства большинства видов собственной аэрокосмической продукции.

Обратная сторона советских космических программ — их несовместимость с украинской экономической системой. Например, в Китае также существует государственная программа развития космоса, однако там она интегрирована в государственную плановую систему — в отличие от украинского кейса.

Мы гордо повторяем, что Украина — это космическая держава, но она не следует глобальным космическим тенденциям. Именно поэтому нам так необходимо внесение поправок в существующее законодательство.

Попытки провести этот проект в последние дни существования парламента восьмого созыва были обречены на провал: документ затерялся в политической возне. Благо — на первой сессии нового созыва был внесен новый проект по этому вопросу. Он был определен президентом как неотложный.

В документе говорится, что разработка, испытание, производство, эксплуатация и запуск ракет-носителей теперь не будет привилегией государственных мастодонтов ГКБ "Южное" и завода "Южмаш". Заниматься этим смогут и другие субъекты, предоставив декларацию и получив разрешение на реализацию государственной политики в космической отрасли. Что это означает на практике?

Государственное превалирование в космической индустрии останется. Проект делает акцент на том, что, кроме государственных структур, космосом смогут заниматься "субъекты хозяйствования, государственная доля в капитале которых превышает 50% или составляет величину, которая обеспечивает государству право решающего влияния на хозяйственную деятельность этих субъектов".

Одним из контраргументов открытия космоса для частников была угроза национальной безопасности. Дескать, могут быть привлечены инвестиции субъектов с офшорных территорий и стран-изгоев. Описанная формулировка в новом законопроекте нивелирует такие риски. Беспроигрышное решение.

Коммерциализация украинской космонавтики откроет возможности для взаимного диалога. Не только наши компании смогут продавать аэрокосмическую продукцию, но и в Украину начнут вкладывать деньги.

Тем более, есть несколько полноценных проектов с украинскими корнями, которые из-за законодательных рамок вынуждены работать в США.

Перед Украиной стоит важный стратегический выбор. Создание и содействие коммерческой деятельности — это шаг, который обеспечит благосостояние Украины в долгосрочной перспективе, ведь интенсификация космической деятельности является общемировой тенденцией.

Чтобы стать частью глобального космического тренда, у нас есть все ресурсы: инфраструктура, конкурентное преимущество в стоимости услуг, а главное — люди, готовые работать и вкладывать ресурсы в развитие космоса.