Космический туризм: Blue Origin Безоса построит больше ракет для удовлетворения спроса

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Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin планирует построить больше ракет, чтобы удовлетворить спрос на рынке космического туризма.

Об этом заявил гендиректор компании Боб Смит, пишет CNBC.

По словам гендиректора Blue Origin, компания может удвоить количество туристических полетов в 2022 году.

"Я думаю, что единственная проблема для Blue на данный момент состоит в том, что мы действительно ограничены", - сказал он, имея в виду ограничения в поставках.

Издание напоминает, что в прошлом году компания провела 4 полета – 3 с пассажирами и 1 исследовательский.

Первый космический полет с пассажирами на борту Blue Origin провела в июле прошлого года - тогда на борту New Shepard был основатель компании Джефф Безос.

По словам Смита, компания может легко удвоить их количество на фоне спроса на космический туризм.

В то же время, конкретных планов по увеличению строительства ракет он не раскрыл.

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Экономическая правда