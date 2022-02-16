С украинским спутником "Січ-2-30" установили стабильную связь – депутат
В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30", что означает установление с ним устойчивой связи.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций и соавтор закона о демонополизации космической отрасли в Украине Роман Грищук.
Как объясняет нардеп, произошла постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название.
В каталоге он указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием "Object AY".
Спутник можно найти с помощью сервиса Celestrak – он отображается с названием "Sich-2-30".
"Таким образом, продолжаются лётно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" ("Сич-2-1"), которые должны завершиться в середине марта", - рассказал Грищук.
Напоминаем:
13 января американская SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник Сич-2-30.
Президент Владимир Зеленский в тот день вечером заявил, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельнитчине успешно провел первый сеанс связи со спутником.
В ответ на информацию об отсутствии связи со спутником "Січ-2-30" его разработчики объяснили, что связь нестабильна и это связано с отрицательным энергетическим балансом аппарата.
В то же время, журналисты выяснили, что во время подготовки украинского спутника к запуску могли иметь место коррупционные контракты и компании-прокладки.
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