Космический туризм: Virgin Galactic продаст 1000 билетов по 450 тысяч долларов
Virgin Galactic Ричарда Брэнсона объявила о старте продажи билетов на космические полеты – компания продаст 1000 билетов.
Об этом сообщается на сайте Virgin Galactic.
Продажа билетов стартовала с 16 февраля - Virgin Galactic продаст 1000 билетов по 450 тысяч долларов.
Чтобы забронировать билет, нужно заплатить депозит в 150 тысяч долларов, остальное можно перечислить перед полетом.
Сам полет стартует с космодрома "Америка" в Нью-Мексико.
"Астронавты будут несколько дней жить в отеле и будут готовиться к полету. Полет будет длиться 90 минут, а астронавты смогут насладиться несколькими минутами невесомости", - говорят в Virgin Galactic.
Сообщается, что самолет поднимет космический корабль в небо, затем корабль отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд – пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.
Интересующиеся бронированием космических полетов уже могут подать заявку на сайте компании.
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Экономическая правда
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