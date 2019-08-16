В Украине хотят проектировать современные парки - с Wi-Fi и удобной навигацией

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует внести изменения в государственные строительные нормы, которыми предлагается проектировать парки и скверы с зонированием, сетью Wi-Fi и обновленной навигацией.

Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Думаю, большинство согласится, там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает", - написал Парцхаладзе.

По его словам, сейчас министерство изучает международный опыт, чтобы внести соответствующие изменения и в украинском строительные нормы по благоустройству.

В частности, по словам замминистра, рассматриваются такие предложения для внесения их в госнормы:

проектирование в достаточном количестве лавочек в парках, из которых 50% - со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения скамеек на газонах;

предусмотреть удобную и доступную для всех маломобильных групп навигацию в парках - размещение указателей, отметок движения, карт и тому подобное;

зонирования парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны и т.д.;

возможность закладки в парках соответствующих коммуникаций для Wi-Fi.

По словам Парцхаладзе, такие изменения способствуют появлению современных и удобных зон отдыха для населения, как в Европе.

"Также хотим, чтобы в парках были современные туалеты, питьевые фонтанчики, кнопки вызова полиции и современные урны и контейнеры в достаточном количестве", - резюмировал Парцхаладзе.

Напомним:

Также в общественных местах планируется установить питьевые фонтанчики.

Минрегион хочет организовать в Украине уличное движение, как в Европе. Также в планах - обязательное установление столбиков перед пешеходными переходами.

В планах Минрегиона и реконструкция устаревших кварталов - соответствующий законопроект уже разработан министерством.

В то же время новые изменения, прописанные в проекте ГСН "Высотные здания и комплексы", позволяют проектировать общественные здания высотой до 150 метров (ранее максимальной разрешенной высотой было 100 метров).

Экономическая правда