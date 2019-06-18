Установка столбиков перед пешеходными переходами станет обязательной

Министерство регионального развития утвердило новые изменения в государственные строительные нормы, в которых содержится требование - устраивать на тротуарах возле пешеходных переходов металлические столбики.

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на заместителя министра Льва Парцхаладзе.

Отмечается, что новые ГСН необходимы для безопасности пешеходов и касаются как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что в ближайшее время эту норму примут как обязательную.

Кабмин также напомнил, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Напоминаем:

С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые Государственные строительные нормы относительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и перестать строить левые повороты.

Кроме того, Минрегионстрой ввел обязательное проектирование на остановках общественного транспорта защитных оградительных столбиков от наезда при новом строительстве и реконструкции остановок с 1 сентября.

Экономическая правда