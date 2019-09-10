Метрополитен станет доступным для маломобильных слоев населения - Минрегион

Начиная с 1 сентября при реконструкции или строительстве новых станций метро и подземных переходов в Украине должны соблюдаться требования по созданию безбарьерной среды для маломобильных слоев населения.

Соответствующее требование прописано в обновленных государственно-строительных нормах, сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других", - отметил чиновник.

Таким образом, подчеркивает Парцхаладзе, метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех.

"Это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы по метрополитенам, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Поэтому путь к безбарьерности - необратимый", - подчеркнул он.

По словам заместителя министра, речь идет о таких требованиях:

во-первых, поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;

во-вторых, на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов нужно предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно-изменяемой информации, тактильные и визуальные элементы доступности, звуковые ориентиры;

в-третьих, ширина дверей на входах/выходах станций должно быть не менее 0,9 м;

и последнее: на новых станциях должны устанавливать только грузопассажирские лифты, а на реконструируемых станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.

Напомним:

С 1 сентября при строительстве новых или реконструкции старых станций метро должны обязательно проектироваться туалеты для пассажиров.

До конца 2020 года все 52 станции метро Киева с туннелями между станциями и эскалаторами будут покрыты 4G.

Напомним также, что стоимость ремонта станции метро "Святошин", который был начат в феврале 2018 года, выросла на 50%.

Также ранее сообщалось, что главбуха киевского метро заподозрили в потере 26 миллионов.

Экономическая правда