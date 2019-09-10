Метрополитен станет доступным для маломобильных слоев населения - Минрегион
Начиная с 1 сентября при реконструкции или строительстве новых станций метро и подземных переходов в Украине должны соблюдаться требования по созданию безбарьерной среды для маломобильных слоев населения.
Соответствующее требование прописано в обновленных государственно-строительных нормах, сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других", - отметил чиновник.
Таким образом, подчеркивает Парцхаладзе, метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех.
"Это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы по метрополитенам, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Поэтому путь к безбарьерности - необратимый", - подчеркнул он.
По словам заместителя министра, речь идет о таких требованиях:
во-первых, поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
во-вторых, на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов нужно предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно-изменяемой информации, тактильные и визуальные элементы доступности, звуковые ориентиры;
в-третьих, ширина дверей на входах/выходах станций должно быть не менее 0,9 м;
и последнее: на новых станциях должны устанавливать только грузопассажирские лифты, а на реконструируемых станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.
Напомним:
С 1 сентября при строительстве новых или реконструкции старых станций метро должны обязательно проектироваться туалеты для пассажиров.
До конца 2020 года все 52 станции метро Киева с туннелями между станциями и эскалаторами будут покрыты 4G.
Напомним также, что стоимость ремонта станции метро "Святошин", который был начат в феврале 2018 года, выросла на 50%.
Также ранее сообщалось, что главбуха киевского метро заподозрили в потере 26 миллионов.
Экономическая правда
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