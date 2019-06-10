Минрегион разработал законопроект о реконструкции устаревших кварталов

Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции устаревших кварталов, который призван наконец начать этот процесс на практике.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам, на сегодня согласно действующему закону о реконструкции устаревший жилой фонд - это дома только до 5 этажей, которые по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания. Предельный срок их эксплуатации истек, а конструкции износились не менее чем на 60%.

Однако в действительности в Украине есть жилье и другой этажности, которое также нуждается в реконструкции, отметил Парцхаладзе.

В разработанном совместно с "ДИПРОМИСТО" законопроекте Минорегион расширил перечень объектов, которые могут реконструироваться. В новом законопроекте прописано, что реконструкции подлежат дома различной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых уже не соответствует нормативному.

"Сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого - устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания. Поэтому введение эффективного механизма реновации устаревшего жилья в Украине на практике является крайне актуальным", - подчеркнул Парцхаладзе.

Напомним, ранее в Украине увеличили максимальную разрешенную высоту общественных зданий.