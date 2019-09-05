Парцхаладзе уволили с должности замглавы Минрегиона
Кабинет Министров Украины уволил Льва Парцхаладзе с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со 2 октября 2019 года.
Об этом говорится в распоряжении на правительственном портале.
"Уволить Парцхаладзе Льва Ревазовича с должности заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 2 октября 2019 в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины" О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.
Напомним, что Парцхаладзе был назначен заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ в ноябре 2016 года.
До этого на протяжении почти двух лет занимал должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации.
Напомним, что Кабмин также уволил 4-х руководителей Минагрополитики.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua