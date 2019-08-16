В Україні хочуть проектувати сучасні парки - з Wi-Fi та зручною навігацією

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує внести зміни до державних будівельних норм, якими пропонується проектувати парки і сквери із зонуванням, мережею Wi-Fi та оновленою навігацією.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Думаю, більшість погодиться, що там мають бути зручні та комфортні лавочки в достатній кількості, різні зони для проведення дозвілля, як дітей, так і дорослих, доступна для кожного навігація та зручні покажчики, карти та позначки руху для легкого орієнтування і пересування, доступні сучасні туалети. Wi-Fi теж не завадить", - написав Парцхаладзе.

За його словами, наразі міністерство саме вивчає міжнародний досвід, щоб внести відповідні зміни й в українські будівельні норми щодо благоустрою.

Зокрема, за словами заступника міністра, розглядаються такі пропозиції до ДБН:

проектування в достатній кількості лавочок у парках, із яких 50% - зі спинками для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, можливість розміщення лавочок на газонах;

передбачення зручної та доступної для всіх маломобільних груп навігації у парках - розміщення покажчиків, позначок руху, карт тощо;

зонування парків та скверів у залежності від виду дозвілля та відвідувачів: ігрова зона для дітей, зона для відпочинку дорослого населення, велосипедна, пішохідна зони тощо;

можливість закладення в парках відповідних комунікацій для передбачення Wi-Fi.

За словами Парцхаладзе, такі зміни сприятимуть появі сучасних та зручних зон відпочинку населення, як у Європі.

"Також хочемо, щоб в парках були сучасні вбиральні, питні фонтанчики, кнопки виклику поліції та сучасні урни і контейнери в достатній кількості", - резюмував Парцхаладзе.

Нагадаємо:

Також у громадських місцях планується встановити питні фонтанчики.

Мінрегіон хоче організувати в Україні вуличний рух, як у Європі. Також у планах – обов’язкове встановлення стовпчиків перед пішохідними переходами.

У планах Мінрегіону й реконструкція застарілих кварталів – відповідний законопроект було розроблено міністерством.

Водночас нові зміни, прописані у проекті ДБН "Висотні будинки і комплекси", дозволяєпроектувати громадські будівлі висотою до 150 метрів (раніше максимальною дозволеною висотою було 100 метрів).

Економічна правда