В Украине хотят организовать уличное движение, как в Европе

В украинских городах планируется ввести классификацию улиц по функциональному назначению, что обеспечит эффективную работу общественного транспорта и безопасные условия для пешеходов.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, улицы классифицируют по функциональному назначению - то есть, в зависимости от того, на кого они рассчитаны: на пешеходов, велосипедистов, общественный транспорт, автомобили или смежное движение.

"По такому принципу организованы улице во многих городах Европы. Именно поэтому они являются комфортными и удобными для проживания и передвижения людей", - отметил Парцхаладзе.

После введения этих изменений и пешеходы, и велосипедисты, и водители почувствуют себя равными участниками дорожного движения, подчеркнул замминистра.

Он также напомнил, что сейчас в Украине действует лишь классификация улиц и дорог в зависимости от группы населенных пунктов: общегородские, районные, жилые и тому подобное.

По словам Парцхаладзе, новая норма пока вносится в проект новых изменений в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", которые разрабатывает ГП "ГосдорНИИ".

В новом проекте изменений в ГСН предложено ввести следующие категории улиц и дорог:

Пешеходная дорожка - с движением исключительно пешеходов и возможным смежным движением велосипедистов. Основное назначение - безопасное движение пешеходов.

Велосипедная дорожка - с движением только велосипедистов. Также допускается эпизодическое движение пешеходов при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки. Основное назначение - отдельное движение только велосипедного транспорта.

Магистральная улица общегородского значения - регулируемое движение с широкими тротуарами, регулируемыми наземными пешеходными переходами, обязательными велодорожками. На этих улицах курсирует общественный транспорт и допускаются стоянки вне основной проезжей части.

"Этот список сейчас дорабатывается, кроме того, в соответствии с категориями улиц по функциональному назначению будут устанавливаться требования и рекомендации к ширине каждой из этих функциональных зон", - добавил чиновник.

Напомним:

С 1 сентября в Украине при въездах в населенные пункты начнут обсутраивать островки для снижения скорости.

Также в Минрегионе планируют делать прочнее асфальт на остановках транспорта.

Кроме того, согласно новым нормам планируется устраивать и парковки для маломобильных людей.

Экономическая правда