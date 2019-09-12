Дороги в Украине: начали действовать нормы для улучшения качества строительства

С сентября 2019 года в Украине действуют новые нормы по строительству дорог, которые предусматривают улучшение качества дорожного покрытия благодаря применению модифицированных битумов.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил чиновник, качество украинских дорог сильно отстает от европейских, потому что на тендерах побеждают те, кто предлагают самую низкую цену. Поэтому министерство изучило несколько европейских примеров и обновило устаревшие украинские нормы.

"В новых ГСН при проектировании дорог общего пользования предусмотрена норма для улучшения качества дорожного покрытия - введена норма по проектированию трасс с применением модифицированных битумов при заключении двух верхних слоев дорожного покрытия", - отметил Парцхаладзе.

Этот способ добавляет кровельному материалу большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность, повышенную сопротивляемость усталостным нагрузкам, повышает долговечность, пояснил замминистра.

"Когда жара и едет грузовик, дорога идет волнами. Если добавлять модифицированные битумы, этого нет", - сказал Парцхаладзе, отметив, что главное, чтобы качественно строили.

По оценкам экспертов, стоимость крепкого и надежного покрытия обойдется дороже примерно на 10%, при этом срок службы таких дорог повысится до 20%.

Напомним:

С 1 сентября в Украине вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования, которые должны повысить уровень безопасности на дорогах.

Как сообщалось, ремонт 1 километра дороги в 2018 году дороже всего обошелся в Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях. Читайте подробнее: Кто и как ремонтирует дороги в Украине - исследование.

Вместе с тем следует напомнить, что украинцы переплачивают за дороги вдвое больше за соседнюю Словакию.

Также сообщалось, что все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет, это будет стоить 1 триллион гривень.

Экономическая правда