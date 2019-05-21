В Украине увеличили максимальную разрешенную высоту общественных зданий
Теперь в Украине можно проектировать общественные здания высотой до 150 метров, ранее максимальной разрешенной высотой было 100 метров.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
Изменения прописаны в проекте нового ДБН "Высотные здания и комплексы", который уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.
Отмечается, что изменение дает возможность реализации современных и интересных решений в высотном строительстве.
Также устанавливаются новые требования по увеличению несущей способности высотных зданий, минимальной толщины перекрытия и проведения аэродинамического обдува.
Напомним, в Украине могут появиться парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий.
Экономическая правда
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