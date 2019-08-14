В общественных местах установят питьевые фонтанчики
В парках, на площадях и других общественных местах с большим скоплением людей планируют установить питьевые фонтанчики.
Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Питьевые фонтанчики - очень распространенная практика во многих странах Европы. В жару она действительно спасает - как местных жителей, так и многочисленных туристов. Думаю, у нас в Украине при условии, что вода будет очищенная и качественная, это было бы также очень актуально делать", - написал он.
По его словам, сейчас Минрегион обновляет государственно-строительные нормы "Благоустройство территорий" и планирует изучить подробнее существующий опыт для возможного внесения соответствующих изменений.
По словам Парцхаладзе, эту идею поддержали более 9 тысяч пользователей в Facebook, проголосовавших "за" питьевые фонтанчики.
"Поэтому запрос и спрос есть, будем работать!" - резюмировал он.
Напомним:
Минрегион хочет организовать в Украине уличное движение, как в Европе. Также в планах - обязательное установление столбиков перед пешеходными переходами.
В планах Минрегиона и реконструкция устаревших кварталов - соответствующий законопроект уже разработан министерством.
В то же время новые изменения, прописанные в проекте ГСН "Высотные здания и комплексы", позволяют проектировать общественные здания высотой до 150 метров (ранее максимальной разрешенной высотой было 100 метров).
Экономическая правда
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