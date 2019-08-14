Новости 14 августа: дорогая электроэнергия, добыча янтаря, украинские самолеты для Перу

О дорогой электроэнергии. После запуска нового рынка электроэнергии 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в Европе.

О ликвидации банков. Фонд гарантирования вкладов начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

О добыче янтаря. Государство должно инвестировать около 20-30 миллионов гривен для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря.

О скорой помощи. После объединения медицинской сети "Добробут" и клиники "Борис" в Киеве может появиться самая мощная частная скорая помощь.

О газе для Ахметова по сниженной цене. Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ Луганской ТЭС по цене 2895 гривен за тысячу кубометров - примерно на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

О реконструкции хрущевок. Минрегион разработал новый законопроект, согласно которому предлагает установить новое требование о согласии жителей дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир.

О снижении цены на электроэнергию. Кабмин внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств на рынке электрической энергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных предприятий.

Об украинских самолетах для Перу. "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов Ан-178.

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