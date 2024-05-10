На границе с Румынией запустили услугу еЧерга для автобусов

С 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения для пассажирских перевозчиков стала доступной на четырех пунктах пропуска с Румынией.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Поэтому пассажиры автобусов, едущих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги еЧерга международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

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Услуга заработает на таких КПП: "Дьяково – Халмеу", "Красноильск – Викову де Сус", "Дьяковцы – Раковец", "Орловка – Исакча".

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для указанных пунктов пропуска началась с 10 мая в 12:00.

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой.

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Кроме этого, без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" с Польшей.

В общем, за время работы услуги еЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.

На первом этапе внедрения услуги ключевая цель регистрации всех автобусов в системе еЧерга – верификация выполнения международных маршрутов и анализ нагрузки на границу для того, чтобы впоследствии дать каждому автобусу возможность пересечения границы в соответствии с расписанием движения и без очередей.

Европейская правда