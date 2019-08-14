Новини 14 серпня: дорога електроенергія, видобуток бурштину, українські літаки для Перу

Про дорогу електроенергію. Після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.

Про ліквідацію банків. Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банки.

Про видобуток бурштину. Держава повинна інвестувати близько 20-30 мільйонів гривень для проведення геологічного вивчення ділянок для легалізації видобутку бурштину.

Про швидку допомогу. Після об'єднання медичної мережі "Добробут" та клініки "Борис" у Києві може з'явитись найпотужніша приватна швидка допомога.

Про газ для Ахметова за зниженою ціною. Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ Луганській ТЕС по ціні 2895 грн за тисячу кубометрів - приблизно на 40% дешевше, ніж ціна газу для населення.

Про реконструкцію "хрущовок". Мінрегіон розробив новий законопроект, згідно з яким пропонує встановити нову вимогу щодо згоди мешканців будинку на проведення реконструкції - не менше 75% власників квартир.

Про зниження ціни на електроенергію. Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії, що дозволить знизити вартість електроенергії для промислових підприємств.

Про українські літаки для Перу. "Укроборонпром" став переможцем тендеру, оголошеного МВС Перу, на покупку певної кількості військово-транспортних літаків Ан-178.

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