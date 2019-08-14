В Киеве может появиться самая мощная частная скорая помощь

После объединения медицинской сети "Добробут" и клиники "Борис" это будет самая мощная частная скорая помощь.

Такое предположение высказала директор "Добробута" Татьяна Аникеева, говорится в публикации "Экономической правды".

Аникеева при этом уточнила, что на сегодняшний день не видит конкурентов на этом рынке.

Гендиректор "Добробута" Олег Калашников, говоря о том, как будет работать объединенная компания, сказал, что пока не готов озвучить ее стратегию. Однако подчеркнул, что стратегия будет разработана к октябрю-ноябрю.

Также он сообщил, что благодаря слиянию компаний будет создана единая служба скорой помощи и колл-центра.

"На вызовы будут ездить машины обеих фирм в зависимости от расстояния к пациенту", - пояснил Калашников.

По его словам, у объединенной компании будет самый большой в Киеве гараж частных карет скорой помощи — 20 машин (12 — "Добробута", 8 — "Бориса").

"Служба будет осуществлять около 30 тысяч выездов в год. До объединения ежегодный показатель "Добробута" составлял 22,8 тыс выездов, "Бориса" — 7,4 тыс", - рассказал он.

Объединение служб неотложной помощи позволит сократить и время приезда к пациентам, а также расширить зону покрытия.

"У компании будет единый контакт-центр. "Возможно, со временем расширим автопарк", — добавил Калашников. По его словам, в 2018 году доля неотложной помощи в доходе сети составила 6,4%", - пояснил гендиректор "Добробута".

Также Калашников уточнил, что бренд "Борис" будет сохранен.

Читайте детальнее в публикации: Слияние "Бориса" и "Добробута": как изменится рынок частных клиник с появлением суперигрока.

Напомним, что 6 августа медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% клиники "Борис".

Экономическая правда