Кабмин примет постановление, которым снизит стоимость электроэнергии для предприятий

Кабмин внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных предприятий.

Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на заседании Кабинета министров мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности металлургам, ферросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", - сказал Насалик.

Напомним:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.