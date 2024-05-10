Во Львове открыли крупнейший в Украине центр протезирования: обеспечит 1200 протезов в год

Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более 1200 пациентов в год современными протезами.

Об этом сообщает пресс-служба GIZ Ukraine.

Этот проект реализуется GIZ в рамках "Специальной программы поддержки Украины/EU4ResilientRegions" и финансируется Федеральным правительством Германии.

"Новый Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN во Львове способствует облегчению повседневной жизни пострадавших: в будущем более 1200 пациентов ежегодно получат здесь современные протезы. Также продолжается подготовка специалистов, которых не хватает, - тех, которые могут изготавливать протезы", - объясняет член правления GIZ Ингрид-Габриэла Хофен.

Реклама:

В одноэтажном здании площадью 1 000 квадратных метров размещены центр изготовления протезов, аудитории для обучения и исследований, комнаты для примерки и испытания протезов пациентами, а также внутренний дворик для отдыха. Центр оснащен новейшим оборудованием (AFT, Romedis) для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

Частью проекта является обучение протезистов и ортопедов по стандартам ISPO (Международного общества протезирования и ортопедии).

"Около 60 человек участвуют в учебных программах различных уровней при поддержке немецкого правительства и GIZ Ukraine. Успешные выпускники получают международные сертификаты", - продолжили в пресс-службе.

Реклама:

По словам генерального директора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, новосозданный Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN увеличит мощности производства протезов в Украине и поможет украинцам, которые нуждаются в искусственных конечностях, быстрее их получить.

Больше о том, как раненому получить протез, и как государство обеспечивает ими военных, читайте в материале: Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?

Напомним:

В 2023 году государство обеспечило протезными изделиями повышенной функциональности только 14 участников боевых действий, из них самые высокофункциональные протезы получили только 9 военных.