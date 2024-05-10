За 2023 год "Укрэнерго" погасило долгов перед участниками энергорынка на 25 миллиардов

Укрэнерго

По итогам 2023 года НЭК "Укрэнерго" получила около 400 млн грн прибыли, доход компании составил 83 млрд грн. В то же время компания погасила 25 млрд грн долгов перед участниками энергорынка.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции в Медиацентре Украина.

"Основные параметры 2023 года для нас такие: мы получили доход в размере 83 млрд грн, прибыль при этом составила около 400 млн грн в противовес убытку в 2022 году", - сказал Кудрицкий.

Он сообщил, что в прошлом году Укрэнерго погасило 25 млрд грн долгов перед участниками рынка электроэнергии. В частности, погашено 9,5 млрд грн долгов на рынке вспомогательных услуг и 1,3 млрд грн задолженности за ограничение работы станций на возобновляемых источниках.

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Укрэнерго также уменьшило задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по поддержке ВИЭ на 12,2 млрд грн.

По итогам 2023 года стоимость активов Укрэнерго выросла на 45 млрд грн.

Экономическая правда.

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