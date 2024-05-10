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ЕИБ предоставит до 30 миллионов евро на поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Пятница, 10 мая 2024, 16:54 - Алексей Павлыш

Кабинет министров во время заседания 10 мая принял решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эти средства далее будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования", - заявил Шмыгаль.

По его словам, бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов.

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Напомним:

Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных семи миллиардов евро.

Экономическая правда

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Кабмин ЕИБ бизнес
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