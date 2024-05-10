ЕИБ предоставит до 30 миллионов евро на поддержку украинского малого и среднего бизнеса
Пятница, 10 мая 2024, 16:54 -
Кабинет министров во время заседания 10 мая принял решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эти средства далее будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования", - заявил Шмыгаль.
По его словам, бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов.
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Напомним:
Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных семи миллиардов евро.
Экономическая правда
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