Почти миллиард долларов с металлургии: Украина нарастила выручку от экспорта черных металлов

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 959 млн долларов.

Это следует из данных Государственной таможенной службы, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, на черные металлы за этот период пришлось 7,14% общего объема поступлений от экспорта товаров против 6,18% за январь-апрель-2023. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 207 млн долларов.

В то же время Украина в январе-апреле текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 25,8% - до 454 млн долларов. В апреле ввезено продукции на 131 млн долларов.

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Кроме того, за четыре месяца 2024 года Украина снизила экспорт металлоизделий на 8,1% - до 306 млн долларов. В апреле их экспортировано на 77 млн долларов.

Импорт металлоизделий за этот период вырос на 47,2% - до 326 млн долларов. В апреле этой продукции ввезено на 92 млн долларов.

Напомним:

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Украинские металлургические предприятия по итогам четырех месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, проката - на 30,5%. По сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 24,5%.