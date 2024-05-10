Почти миллиард долларов с металлургии: Украина нарастила выручку от экспорта черных металлов
Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 959 млн долларов.
Это следует из данных Государственной таможенной службы, пишет "Интерфакс-Украина".
Так, на черные металлы за этот период пришлось 7,14% общего объема поступлений от экспорта товаров против 6,18% за январь-апрель-2023. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 207 млн долларов.
В то же время Украина в январе-апреле текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 25,8% - до 454 млн долларов. В апреле ввезено продукции на 131 млн долларов.
Кроме того, за четыре месяца 2024 года Украина снизила экспорт металлоизделий на 8,1% - до 306 млн долларов. В апреле их экспортировано на 77 млн долларов.
Импорт металлоизделий за этот период вырос на 47,2% - до 326 млн долларов. В апреле этой продукции ввезено на 92 млн долларов.
Напомним:
Украинские металлургические предприятия по итогам четырех месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, проката - на 30,5%. По сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 24,5%.