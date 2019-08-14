Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ на ТЭС Ахметова по сниженной цене

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз" продавать газ Луганской ТЭС по цене 2895 гривен за тысячу кубометров - примерно на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 августа, сообщает в Facebook представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Такое решение Кабмин аргументирует тем, что из-за блокады поставок угля в Луганской ТЭС с территории РФ электростанция перешла на производство электричества из газа, в результате чего стоимость производимой ею электроэнергии возросла.

Поэтому в правительстве решили принять решение, которым снизят цену газа для Луганской ТЭС, чтобы уменьшить ее убыток от производства электричества из газа.

Луганская ТЭС принадлежит "ДТЭК" Рината Ахметова.

"Раньше ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл РФ, инвестировал в те шахты значительные средства. То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски, связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле Роттердам, а доходы клал себе в карман (ну, может, делились с коррумпированными партнерами по Роттердаму, но мы типа этого не знаем).

Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - прокомментировал решение Кабмина Герус.

По его словам, 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долларов, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - добавил он.

"По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю Нафтогаз обязали продавать газ по спеццене частной компании (которая не производит тепло)", - считает представитель президента.

Напомним:

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за отсутствия поставок угля из Российской Федерации перешла на использование природного газа.

Экономическая правда