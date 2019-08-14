В Минрегионе предлагают новое требование для реконструкции "хрущевок"

Минрегион разработал новый законопроект, согласно которому предлагает установить новое требование о согласии жителей дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, это позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописана обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно.

Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", - заявил он.

Согласно новому законопроекту "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", для принятия решения о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала/микрорайона необходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона).

Рассмотрение вопроса о реконструкции прекращается в случае несогласия 25% владельцев. Такой дом исключается из инвестиционного проекта, а решение об этом доводится до сведения жителей письменным уведомлением.

Кроме этого, новый законопроект учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до 5 этажей и определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Также расширяется перечень возможных источников финансирования проектов и определяется алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе.

"Новый законопроект также совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья и предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции и максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение", - отмечает пресс-служба Минрегиона.

Экономическая правда