До конца 2020 года в Украине ликвидируют 83 банка – Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

Об этом рассказала новая директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью для LIGA.net.

По ее словам, в Фонде почти не осталось больших активов.

"До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го – еще 35. В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков – в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки – мы по закону не имеем права их ликвидировать", - рассказала Рекрут.

Также она подчеркнула, что "монстров", таких как Дельта или Надра, уже не будет".

Напомним:

В середине июля 2019 года Фонд гарантирования получил нового руководителя, назначив директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут.

В конце июля Фонд завершил ликвидацию банка Курченко - ПАО "Реал Банк".

В начале августа Фонд гарантирования вкладов продал первый мегапул. А 12 августа - еще раз выставил на продажу пул кредитов 17 банков.

Экономическая правда