Слияние "Бориса" и "Добробута": как изменится рынок частных клиник с появлением суперигрока

Медсеть "Добробут" и клиника "Борис" объединяются. Что это значит для частных клиник, и как эта сделка может изменить рынок скорой помощи Киева.

Впервые "Добробут" и "Борис" заговорили о сделке в конце 2018 года. Гендиректор "Добробута" Олег Калашников думал о том, как развивать сеть, а президент "Бориса" Михаил Радуцкий — о том, как заняться политикой.

Ресурсы для развития "Добробута" Калашникову удалось получить после привлечения денег от фонда Horizon Capital. В январе 2019 года фонд объявил, что собрал 200 млн долл для своего фонда Emerging Europe Growth Fund III, LP.

Чуть позже фонды группы Horizon Capital вместе с Калашниковым приобрели контроль над кипрской компанией Satumco Limited, которая является владельцем "Добробута". В начале 2019 года АМКУ начал рассмотрение дела о приобретении этой сети клиник, а о закрытии сделки стороны объявили в начале августа.

По словам Радуцкого, общение с "Добробутом" началось три года назад, хотя цели продать компанию у собственника "Бориса" тогда не было.

"Первое предложение продать "Борис" поступило в 2002 году от американцев. Позже пришли немцы, которые купили "Исиду" и продали прежним владельцам. Потом к нам пришли другие американцы, которые потом купили "Инто-сану".

Потом приходили россияне, которые не купили нас, потому что мы просили намного больше, чем они могли заплатить. И хорошо, что они не смогли дать больше, ведь нам сегодня было бы стыдно за такую сделку", — рассказал Радуцкий на пресс-конференции, посвященной объединению компаний.

По его словам, решение продать компанию он принял, дав обещание Владимиру Зеленскому, в команду которого тогда Радуцкий собрался войти: "Я обещал, что если я иду с ним в команду, то у меня не должно быть бизнеса".

Радуцкий сообщил, что по договоренностям с "Добробутом" он останется в статусе почетного президента, а также не сможет открывать новые клиники.

Объединенный коечный фонд "Добробута" и "Бориса" составит 204 койки, в том числе 130 — в "Добробуте" (118 — стационар, 12 — реанимация) и 74 — в "Борисе" (60 — стационар, 14 — реанимация).

Сколько стоит "Борис" и что значит сделка для рынка

По условиям сделки, стороны не разглашают ее сумму. Участники рынка оценивают ее в широком диапазоне: 12-30 млн долл. Операторы рынка считают, что максимальная цифра, 30 млн долл, была бы выгодной с точки зрения имиджа и продавцу, и покупателю, поэтому истина, скорее всего, где-то посредине.

Рынок оценил сделку позитивно. По словам гендиректора медицинской компании іlaya Алексея Шершнева, "любые сделки на рынке частных клиник — это хорошо".

"Сделки говорят об интересе, о том, что собственники и инвесторы видят перспективу. Добавляет веса новости то, что в эту структуру вошел частный фонд Horizon. Интерес инвестиционных фондов к рынку, и не просто интерес, а конкретные сделки, это знак, что инвесторы верят в сектор", — считает он.

Глава правления Ассоциации частных медучреждений Дмитрий Левченко считает это слияние "сигналом о разогреве и готовности рынка к инвестициям".

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Скорая помощь. А где конкуренты?

Калашников пока не готов озвучить стратегию объединенной компании. Известно лишь о создании единых службы скорой помощи и колл-центра. На вызовы будут ездить машины обеих фирм в зависимости от расстояния к пациенту.

"Мы довольны работой "Бориса". У нас нет окончательного решения. Думаю, стратегию мы разработаем к октябрю-ноябрю. Не исключаю, что бренд "Борис" будет сохранен. Как больница он точно будет сохранен", — говорит Калашников.

По его словам, в здании киники "Борис" на проспекте Бажана может быть создана многопрофильная больница скорой помощи.

"Борис" всегда воспринимался больше как больница скорой помощи. У них хорошо налажены процессы приема пациентов, есть палата противошоковой терапии, где пациентам с ургентными случаями быстро ставят диагноз и оказывают медицинскую помощь", — говорит Калашников.

У объединенной компании будет самый большой в Киеве гараж частных карет скорой помощи — 20 машин (12 — "Добробута", 8 — "Бориса"). Служба будет осуществлять около 30 тыс выездов в год. До объединения ежегодный показатель "Добробута" составлял 22,8 тыс выездов, "Бориса" — 7,4 тыс.

Объединение служб неотложной помощи позволит сократить время приезда к пациентам и расширить зону покрытия. У компании будет единый контакт-центр. "Возможно, со временем расширим автопарк", — добавил Калашников. По его словам, в 2018 году доля неотложной помощи в доходе сети составила 6,4%.

Медицинский директор "Добробута" Татьяна Аникеева заявила, что после объединения это будет самая мощная частная скорая помощь: "Я не вижу у нас конкурентов". Тем не менее, АМКУ вынес положительное решение по сделке об объединении компаний. Насколько правомерным оно было в таком случае?

Фрагмент рішення АМКУ Джерело: Facebook Юрія Ніколова

На рынке частной медицины Киева работает несколько служб скорой помощи. Кроме "Добробута" и "Бориса", участником частного рынка скорой помощи является служба "Медиком", у которых девять карет скорой помощи. Услугу скорой помощи и выезда врача на дом предлагает также клиника "Вива".

По оценке Левченко, в Киеве должен быть один автомобиль экстренной помощи на 10 тыс населения. "Думаю, в Киеве проживает не менее 3 млн человек. После слияния "Борис" и "Добробут" будут иметь службу неотложной помощи с 20 машинами, которая покроет только 15% процентов всех нормативов. Следовательно, бояться монополизации не стоит", — отмечает эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации частных медицинских учреждений Елена Лепешина также не видит предпосылок для антиконкурентных действий.

"Работа подразделения неотложной медицинской помощи в частном секторе обычно тесно связана с полным комплексом медицинских услуг. Если говорить о доле рынка, то в случае неотложной медпомощи правильнее рассматривать это явление относительно медучреждений или сетей как совокупности организаций, а не их функциональных подразделений", — считает эксперт.

Основным конкурентом частной скорой помощи должна быть, казалось бы, государственная скорая помощь, но тут не все так просто.

Конкурент ли государственная скорая

По данным Центра неотложной медпомощи и медицины катастроф Киева, в столице ежедневно дежурят около 170 бригад (ночью около 140), которые осуществляет около 1 тыс выездов в сутки.

Однако Калашников не видит конкуренции со стороны государственной скорой, по крайней мере, в ближайшем будущем. Он говорит, что частные и государственные скорые развиваются в разных направлениях.

"Государственная скорая помощь имеет некоторые ограничения по перечню услуг. Их основная задача сейчас — поддержание жизнеобеспечения и доставка пациента, который в этом нуждается, до госпиталя.

Мы же оказываем более широкий спектр услуг. Наши кареты оснащены новейшим оборудованием, специальными приборами для интенсивной терапии, средствами для транспортировки тяжелобольных по Украине и за границу. Наша скорая помощь может использоваться как дневной стационар", — объясняет Калашников.

Концептуально государство и частный сектор еще не определили, чем должна заниматься скорая : лечить на дому или отвозить пациентов в стационар.

Впрочем, и там, и там понимают, что направлять скорую на каждый вызов пациента с повышенным давлением очень дорого. Поэтому государственный сектор в случае такого недомогания рекомендует связываться с врачом первичного звена, а частные клиники предлагают вызов врача на дом.

"Сейчас пациенты стали более продвинутыми, перестали вызывать скорую по любому поводу, вызывают только в более сложных случаях. Поэтому мы предлагаем услугу вызова врача на дом", — говорит Калашников.

"Мы хотим оптимизировать процесс так, чтобы скорая выезжала только на важные и сложные случаи, когда это необходимо. Во всех остальных случаях мы стараемся отправлять докторов первичной помощи", — добавляет он.

Частные клиники и реформа

Как будет развиваться бизнес объединенной медицинской компании, и какой сегмент будет приносить больший доход, во многом зависит от того, каким путем будет реформироваться система здравоохранения.

Калашников не верит в медицинскую реформу. Он не планирует в ней участвовать и заключать договор с Национальной службой здоровья (НСЗ), чтобы получать оплату за свои медицинские услуги из госбюджета.

"Пока не будет решен вопрос с совместной оплатой, мы не будем участвовать в реформировании системы здравоохранения в предложенном варианте. Предложенные Минздравом тарифы за услуги, по которым бюджет будет рассчитываться с клиниками, крайне низкие", — отмечает он.

Владелец "Добробута" уточняет, что объединенная компания сохранит заключенные клиникой "Борис" декларации пациентов с семейными врачами и договор ООО "Борис" с НСЗУ, но подписывать новые декларации не будет.

По данным НСЗУ, за семь месяцев 2019 года ООО "Борис" получило по заключенным декларациям из бюджета 814,487 тыс грн.

В участие частных клиник в реформе услуг вторичного и третичного уровней (амбулаторий и стационаров) Калашников и Радуцкий тоже не верят.

Впрочем, участники рынка ожидают, что сделка "Добробута" и "Бориса" при участии фонда может повлиять на тарифную политику государства.

"Участники рынка с западными инвестициями будут задавать чиновникам вопросы, почему государство предлагает неравные условия, почему бюджетные клиники имеют преференции в виде оплаты коммунальных услуг.

Возможно, такие вопросы подтолкнут государство пересмотреть тарифы и подход к их расчету. Надеюсь, государство поймет, что в реформировании должна быть совместная оплата, чтобы "коммунизм" ушел окончательно", — говорит гендиректор медицинской компании іlaya Алексей Шершнев.

Первоначальная редакция законопроекта от 2017 года о государственных финансовых гарантиях предоставления медпомощи предусматривала, что для финансирования медуслуг могут привлекаться средства за счет индивидуальных или корпоративных медицинских страховок, фондов, личных средств граждан.

В ходе подготовки законопроекта к голосованию эту норму изъяли. Изъятие поддержали все политические силы, однако Минздрав считал, что без совместной оплаты денег на здравоохранение в госбюджете не хватит.

Участники рынка ожидают, что норма о совместной оплате будет внесена в закон. Рынок верит, что, став депутатом, Радуцкий пролоббирует это изменение. "Популизма больше не будет. Мы намерены внести изменения в закон о финансовых гарантиях. Нужно добавить понятие "сооплата", — заявил Радуцкий.