Апелляция ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Сольского

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Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-главе аграрного комитета Верховной Рады и бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому, подозреваемому в завладении землями на Сумщине.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).10 мая Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора САП и апелляционных жалоб стороны защиты на решение суда от 26 апреля.

Оно предусматривало применение меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 75,7 млн грн залога.

"Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Поскольку определенный судом залог внесен, на подозреваемого возложены соответствующие процессуальные обязанности", - пояснили в САП.

Отмечается, что срок действия меры пресечения - до 24 июня 2024 года.

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Напоминаем:

Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр агрополитики Николай Сольский был уличен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.

Сторона защиты министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского будет обжаловать решение суда. В то же время Сольский остается министром и сможет вернуться к исполнению обязанностей после освобождения из-под стражи.

26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал для аграрного министра Николая Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже за министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесли залог в размере 75,7 млн грн. Он освобожден из-под стражи.

9 марта парламент уволил Николая Сольского с должности с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Экономическая правда