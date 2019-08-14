Украинские самолеты будут поставлять в Перу - "Укроборонпром"

ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП "Антонов", - подчеркнули в концерне.

По результатам тендера, украинский транспортник Ан-178 заменит в этой латиноамериканской стране наши же Ан-32Б

В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Отмечается, что в тендере участвовало ООО ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна.

В конкурсе, где оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов, отмечается в сообщении.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 / Ан-158. Его высота полета - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км / ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн перевозимого в том числе большегрузные морские контейнеры. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 и находится в процессе сертификации. В июле 2018 "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Напомним:

В январе-2019 стало известно, что МВД хочет приобрести 13 украинских самолетов за 450 млн долларов, в том числе и Ан-178.

В феврале стало известно, что госпредприятие "Антонов" в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

В июне сообщалось, что МВД приобретет украинские Ан-178 без российских деталей.

Экономическая правда