Кабмин одобрил повышение акцизов на алкогольные напитки с июля

Кабинет Министров одобрил законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс Украины о приближении законодательства страны к законодательству ЕС в части ставок акцизного налога.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.

Предлагается обозначить термином "промежуточные продукты" вина и другие сброженные напитки (в частности смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.

Кроме того, предусмотрено увеличение ставки акцизного налога на 3,81 грн - с 8,42 до 12,23 грн за 1 литр для промежуточных продуктов (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина ароматизированные игристые).

Реклама:

Законопроект определяет график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года включительно, учитывая общую разницу между размерами ставок, ожидаемых на 1 января 2028 года, как это предусмотрено в действующем законодательстве.

Напомним:

Кабинет министров планирует согласовать законопроект, который предусматривает повышение акцизного налога для табачных изделий. Более высокие ставки налога могут заработать уже с июля этого года.

Реклама: