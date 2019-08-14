Госгеонедра: Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций

Государство должно инвестировать около 20-30 миллионов гривен для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и последующей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления законным способом прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн.

Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах", - сказал он.

По словам Кирилюка, проведение электронных торгов - единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любых полезных ископаемых.

Он также подчеркнул, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных специальных разрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу песка, угля и т.д.", - добавил руководитель Госгеонедр.

Напомним:

Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.

12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.

На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Прокуратура Житомирской области после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря, начала уголовное производство.