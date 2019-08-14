Коломойский возвращается: как "Приват" разбирается с конкурентами на топливном рынке

После смены власти в Украине позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов значительно усилились. Зато конкуренты группы "Приват" один за другим начали сталкиваться с проблемами.(укр)

Напередодні президентських виборів в Україні Володимир Зеленський та Ігор Коломойський наввипередки сперечалися, хто чия маріонетка.

І хоча прямих доказів того, що Коломойський має суттєвий вплив особисто на нового главу держави нема, це не заважає олігарху крок за кроком за допомогою органів державної влади вирішувати бізнесові проблеми, які накопичилися за роки президентства Петра Порошенка.

ЕП вже писала про зачистку у вугільному секторі та призначення нового неофіційного куратора, якого пов'язують з Коломойським. Ще раніше скандальний Окружний адміністративний суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Згодом суди ухвалили ще ряд рішень, які суттєво погіршили позиції держави у суперечках щодо найбільшої фінустанови.

Окрема тема — Баришівський суд, який почав системно ухвалювати рішення, які можуть бути вигідні олігарху. У переліку — кейс авіакомпанії Sky Up, спроба відсторонити неугодну Коломойському заступницю голови НБУ Катерину Рожкову та надання доступу до матеріалів провадження щодо "Укрнафти".

На черзі — ринок нафтопродуктів, в якому інтереси олігарха також представлені дуже потужно. Мотивації дві: збільшити частку на ринку, а разом з нею і прибутки, та "наздогнати" компанії, які за часів минулої влади з нуля розрослися до непристойних розмірів.

Поки конкуренти відбиваються від набігів правоохоронців, "Приват" почав активізовувати трейдингову діяльність і нарощувати імпорт нафтопродуктів морем — тут він контролює найбільші нафтоперевалочні комплекси.

Крім того, компанії групи вперше за останні три з половиною роки вирішили випробувати вдачу на державних тендерах найбільших споживачів дизельного пального в Україні. Перша перемога не змусила на себе довго чекати: "Укрзалізниця" вже підписала перший контракт на постачання ДП за екстреним тендером.

З нуля до ста за одне скликання

Після зміни влади в Україні в 2014 році на паливному ринку почала сходити зірка нікому невідомої на той час групи "Трейд Коммодіті". Зараз скандальний трейдер щільно асоціюється з оточенням колишнього депутата Олександра Грановського, хоча сам він неодноразово спростовував свою причетність до діяльності групи.

У свою чергу бізнес-партнер Грановського — Андрій Адамовський — не приховує, що пов'язаний з трейдером, але стверджує, що він інвестує лише в окремі проекти компанії.

Саме впливовість Грановського співрозмовники ЕП називають основним фактором, що дозволив "коммодам" в останні роки здобути небачений успіх на багатомільярдних тендерах найбільших державних структур.

Олександр Грановський фото Дмитро Ларін

Стрімкий зліт невідомого на той момент трейдера почався в 2015 році, після обрання Петра Порошенка президентом України. З тих пір компанії з умовної групи "Трейд Коммодити" виграли паливно-мастильних тендерів майже на 17 млрд гривень.

Майже всі тендерні кошти, отримані групою, припали на чотирьох замовників. Найбільші з них — "Укрзалізниця" та Міністерство оборони, які разом забезпечили "коммодам" 15,8 млрд гривень тендерних здобутків. Ще понад півмільярда гривень трейдер отримав від Державного агентства резерву та "Центренерго".

Утім, після зміни влади справи у групи з Кам’янського йдуть не так гарно. Корінь проблем "коммодів" співрозмовники ЕП радять шукати в бажанні дніпропетровського олігарха "наздогнати фаворитів часів Порошенка".

Про намір "Привату" прибрати "коммоди" з ринку співрозмовники ЕП вперше заговорили після другого туру президентських виборів. За даними ЕП, цей напрям курує Святослав Олійник, який був заступником Коломойського, коли останній очолював Дніпропетровську ОДА.

"На "коммодів" чекає веселе майбутнє. Завдання максимум — повністю зупинити роботу трейдера і витіснити з ринку", — розповідає співрозмовник ЕП на паливному ринку, обізнаний зі справами у компанії.

Перша атака "Привату" на "Трейд Коммодіті" відбулась всередині травня. Саме тоді Дніпропетровське обласне управління ДФС почало розслідування за підозрою в ухилянні компаній від сплати податків. В рамках цієї справи проводилися обшуки в офісах групи, арешт документів і відбір зразків пального.

Заступник голови ДФС у Дніпропетровській області Сергій Пеньков у розмові з ЕП заперечив будь-який вплив олігарха на відкриття справи. "З Коломойським особисто не спілкуюсь. Бачив його декілька разів у житті", — сказав він.

На питання, чому розслідування було розпочато після другого туру виборів, і чи не вбачали податківці ознак незаконної діяльності "коммодів" раніше, адже розмови на ринку про це не вшухали останні декілька років, він відповів, що "відчув політичну волю нового керівництва держави", а до цього її начебто не було.

Історію з розслідуванням справи проти "коммодів" з самого початку підхопив основний медіа-актив групи Приват — телеканал "1+1". "Плюси" присвятили цій події три матеріали. В останньому сюжеті "Трейд коммодіті" звинувачують в постачанні неякісного пального для Міністерства оборони і "Укрзалізниці" і ухиленні від сплати податків.

Співрозмовники ЕП упевнені, що на цьому проблеми трейдера не закінчуються. "Якщо їм вдасться "відбитися", у що важко повірити, фаворитами Міноборони та "Укрзалізниці" вони точно більше не будуть. Часи змінилися", — каже співрозмовник.

Важкість ситуації розуміє і близький до Грановського бізнесмен Андрій Адамовський, який називав себе "одним з інвесторів" компанії.

"Вже нема того бізнесу "Трейд Коммодити". Її бізнес убитий цим скандалом (справа про розтрату 150 млн гривень Міноборони при закупівлі пального у "Трейд Коммодити" – ЕП). Думаєте, при такому скандалі можливо вести бізнес?" — говорив він в нещодавньому інтерв’ю ЕП.

Компанії групи досі подають свої пропозиції на державні тендери і в окремих навіть перемагають, але як довго це триватиме та чи варто розраховувати на багатомільярдні прибутки — питання відкрите.

Всім труба

Після зміни влади проблеми почалися і у іншого великого гравця на паливному ринку України — групи Wexler, що належить бізнесмену Петру Белзу. Wexler закуповує пальне у компанії Proton Energy ізраїльського бізнесмена Нісана Мойсеєва, який у 2017 році прилетів разом з Віктором Медведчуком одним літаком в аеропорт "Жуляни".

Тільки за минулий рік компанії групи реалізували в Україні близько 1,4 млн тонн пального. Компанія "Анвітрейд", яка входить в групу і займається постачанням пального на "Укрзалізницю", за рік виграла державних тендерів майже на 4 млрд гривень.

Саме "Анвітрейд" курує напрямок "трубопровідного" дизеля, який постачається в Україну нафтопродуктопроводом "ПрикарпатЗахідтранс". Компанія також була найбільшим імпортером ресурсу за цим напрямком. Її частка — близько 1,2 млн тонн ресурсу із загального обсягу в майже 2 млн тонн, що були імпортовані минулоріч по трубі.

Усе змінилося після ухвалення урядом постанови, якою з 1 серпня було запроваджено спеціальне мито в розмірі 3,75% на імпорт ДТ з Росії трубопровідним транспортом.

Цікаво, що на узгодження деталей та внесення змін до остаточної версії "санкційної" постанови уряду знадобилося понад два місяці. За словами керівника Митної служби Максима Нефьодова, протягом цього часу йшла затяжна боротьба в кулуарах.

"Є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст на шматки і намагаються щось у нього вписати або викреслити", — пояснював він.

Підтверджує його слова директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн: "Йшла боротьба між прихильниками і противниками антиросійських мит", — каже він. За його даними, у червні в процес вклинилася сторона новообраного президента, яка була за обмежувальні заходи.

Офіційно рішення Кабміну було представлено як відповідь на російські санкції, запроваджені ще у квітні, однак не під запис у Кабміні кажуть, що обмеження повинні були вдарити по прибутковості окремого трейдера-імпортера, яка, за розрахунками урядовців, перевищувала ринковий рівень. І своєї мети вони досягли.

Вже через тиждень Wexler Group заявила про зупинку поставок трубопровідним транспортом, оскільки мито начебто зробило їх економічно недоцільними. Згодом стало відомо, що від послуг труби вирішили відмовитися й інші визнані на ринку пального гравці — ОККО та WOG.

З моря погода

Ці події збіглися з планами групи "Приват" активізувати трейдингову діяльність. Зробити це планується шляхом нарощування імпорту нафтопродуктів по морю, оскільки група контролює найбільші нафтоперевалочні комплекси в Одесі і Чорноморську.

За дивним збігом обставин паралельно почалися проблеми на інших нафтоперевалочних комплексах півдня України, які знаходяться поза контролем "приватівців".

Червень. В рамках вже згаданої справі проти компанії з групи "Трейд Коммодіті" Державна фіскальна служба блокує роботу терміналу в Миколаєві. Перевалочний комплекс не працює вже майже 2 місяці.

"Миколаїв заблокований, туди нічого не йде. Там розборки з цими кримінальними провадженнями і ніхто не ризикує зв’язуватися", — каже представник одного з трейдерів.

Липень. Генпрокуратура блокує роботу міжнародного трейдера MADDOX, який минулого року реалізував в Україні понад 240 тисяч тонн нафтопродуктів виробництва країн ЄС, Індії, Єгипту і Близького сходу. З них 170 тисяч тонн було доставлено морським транспортом.

"Трейдер на три тижні нейтралізований і деморалізований, не виключаю, що це може стати останньою краплею в ряді неприємностей компанії в Україні", — каже Куюн.

Нещодавно компанія написала листа на ім'я президента, прем'єр-міністра, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і бізнес-омбудсмена з проханням втрутитися в ситуацію і допомогти у вирішенні проблеми.

Серпень. Співробітники СБУ заблокували роботу одного з причалів Херсонського нафтоперевалочного комплексу. Свої дії працівники спецслужби пояснили необхідністю проведення обшуку на танкері "Мрія".

"Там два причали, на яких може здійснюватися вивантаження нафтопродуктів. На першому танкер "Механік Погодін", який раніше був заблокований на три роки. На другому стоїть "Мрія", яка повинна була відправитися ще в неділю", - пояснює представник адміністрації перевалки.

13 серпня суд визнав дії СБУ незаконними і відмовив СБУ в арешті "Мрії". Слідчому надано 5 днів для подачі апеляції. "Вже на середу запланований захід нового судна, якщо судну не дозволять покинути перевалку, підприємство буде заблоковано", — каже співрозмовник ЕП.

Чи можуть ці події бути пов’язані між собою? "Це може носити направлений характер для того, щоб заблокувати перевалочні підприємства, які працюють на півдні України, і забезпечити роботу свого підприємства. В Одесі у них (у групи "Приват" – ЕП) величезний термінал на 100 тисяч тонн", — каже співрозмовник ЕП.

"На сьогодні заблокований Миколаїв, намагаються заблокувати Херсон і передати його в приватні руки через систему АРМА. Залишається Южний", — додає він.

"Борись, хто тобі не дає"

Починаючи з 2008 року чотири компанії, пов’язані з групою "Приват" Коломойського, отримали паливних підрядів приблизно на 7,43 млрд гривень.

При цьому великих окремих підрядів "приватівці" не отримували, оскільки майже не брали участі у оптових закупівлях "Укрзалізниці" та Міноборони, обмежуючись тендерами на постачання пального через АЗС.

Виключення були тільки з боку контрольованої "приватцівцями" "Укртатнафти". За часів другого уряду Юлії Тимошенко наприкінці 2000-х років, "Укртатнафта" виграла кілька підрядів "Укрзалізниці" на 0,54 млрд грн.

Наступного разу "Укртатнафта" з’явилась у держпідрядах у 2014 році, продавши Міноборони пального на 187,73 млн грн.

Ця закупівля відбулась через тиждень після заяви заступника голова Дніпропетроської ОДА Бориса Філатова про те, що Коломойський із особистих грошей оплатив пальне для військових частин Південного оперативного командування.

Однак в останні кілька місяців "Приват" активізувався на ринку нафтопродуктів, відкривши нові базиси торгівлі і почавши подаватися на тендери УЗ та Міноборони.

Так, 23 липня "Приват" через фірму "Оіл-Трейд 2019" подала заявки на участь в тендерах "Укрзалізниці" з постачання дизелю, в яких не брала участі останні кілька років.

Ще через тиждень "Укртатнафта" вперше за 3,5 роки взяла участь в тендері Міністерства оборони із закупівлі авіаційного гасу. На початку серпня "Укртатнафта" вирішила позмагатися і за постачання дизпалива для Міноборони.

Востаннє "Укртатнафта" і група "Приват" претендували на поставку нафтопродуктів для Міністерства оборони в лютому 2016 року. Тоді у всіх трьох тендерах НПЗ програв "Трейд Коммодіті", яка стала згодом основним постачальником пального для Збройних сил.

Є в активі "приватівців" і перша перемога. 3 серпня вже згадана "Оіл-Трейд 2019" виграла в екстреному тендері "Укрзалізниці" на поставку 20 тис. тонн ДП на близько півмільярда гривень. Як події на ринку будуть розвиватися в майбутньому – ключове питання.

"У зв’язку з приходом людей з оточення Коломойського до влади ринок буде мінятися — це 100%. Вони вже закрили трубу, намагаються закрити море для інших гравців, будуть змагатися за "жирні" державні тендери, питання в тому наскільки довго їм будуть допомагати державні органи. Якщо так піде далі, то варто очікувати нової монополії на паливному ринку", — каже співрозмовник ЕП.