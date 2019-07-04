В УЗ рассказали, сколько зарабатывают на экспрессе в Борисполь

Скоростной поезд Kyiv Boryspil Expess перевез уже 400 тысяч пассажиров, он принес "Укрзализныце" 5,2 миллиона гривен прибыли.

Об этом заявили в УЗ в ответ на запрос LIGA.net.

"При существующем тарифе процент покрытия работы Kyiv Boryspil Express составляет 28%. Себестоимость перевозки - 59,8 грн на одного перевезенного пассажира. При увеличении количества подвижного состава, ориентировочный срок его окупаемости 10 лет", - отметили в компании.

Первый экспресс из Киева в Борисполь запустили 30 ноября 2018 года.

Он курсирует между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно. Цена билета - 80 гривен.

Напомним:

31 мая Кравцов сообщил, что на Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.

О планах соединить Kyiv Boryspil Express с метро сообщалось еще в декабре 2018 года.

Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что платформа на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess будет длиной 209 метров.