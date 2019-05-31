На Выдубичах строят платформу для остановки Kyiv Boryspil Express

На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook.

"Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - написал он.

Кравцов добавил, что экспрессы в аэропорт будут не только делать остановку на станции, но и интегрированные с автовокзалом и иметь выход к метро.

"Закончить ремонтные работы должны уже к концу 2019-го", - резюмировал он.

Напомним:

О планах соединить Kyiv Boryspil Express с метро сообщалось еще в декабре 2018 года.

Также напомним, что 30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в Борисполь.

Он курсирует между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Экономическая правда