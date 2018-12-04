Експрес до "Борисполя" зламався вдруге
4 грудня сталась друга за рахунком поломка залізничного експресу на маршруті "Центральний залізничний вокзал Києва – аеропорт Бориспіль".
Про це написав один з користувачів Facebook в групі "Форум залізничників України", передає ЦТС.
За його словами, у поїзда виникли проблеми з двигуном.
"Поїзд "Київ — аеропорт Бориспіль" заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні", - написав Михайло Макаренко.
Пізніше в коментарях він додав, що двигун все ж вдалося запустити, проте рейковий автобус PESA 620М-011 так і не поїхав.
У підсумку, поїзд добрався до аеропорту "Бориспіль" з 30-хвилинним запізненням. Але не самостійно - "притягнув" його туди тепловоз М62.
В "Укрзалізниці" відповіли, що "з'ясовуються обставини, аналізуються причини, вживаються заходи".
Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.
30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.
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