Експрес до "Борисполя" зламався вдруге

4 грудня сталась друга за рахунком поломка залізничного експресу на маршруті "Центральний залізничний вокзал Києва – аеропорт Бориспіль".

Про це написав один з користувачів Facebook в групі "Форум залізничників України", передає ЦТС.

За його словами, у поїзда виникли проблеми з двигуном.

"Поїзд "Київ — аеропорт Бориспіль" заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Не запускається двигун. Стоїмо на перегоні", - написав Михайло Макаренко.

Пізніше в коментарях він додав, що двигун все ж вдалося запустити, проте рейковий автобус PESA 620М-011 так і не поїхав.

У підсумку, поїзд добрався до аеропорту "Бориспіль" з 30-хвилинним запізненням. Але не самостійно - "притягнув" його туди тепловоз М62.

В "Укрзалізниці" відповіли, що "з'ясовуються обставини, аналізуються причини, вживаються заходи".

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.