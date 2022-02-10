Закупка 30 плацкартных вагонов: УЗ получила 2 заявки от национальных производителей

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"Укрзализныця завершила прием заявок на участие в тендере на закупку 30 плацкартных вагонов: получили две заявки от национальных производителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заявки получили от Крюковского вагоностроительного завода и АО "Днипровагонремстрой".

"Соответствующий тендер был объявлен в системе ProZorro 31 декабря 2021 года. Следующим этапом станет преквалификация, в течение 20 дней "Укрзализныця" тщательно проверит представленные документы.

После этого состоится аукцион и определение победителя, с которым будет подписан контракт на поставку не позднее 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Закупка плацкартных вагонов производится на бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год в рамках выполнения программы обновления пассажирского подвижного состава и инфраструктуры.

"Новые плацкартные вагоны будут иметь современные элементы экстерьера и интерьера. В частности, будет установлено современное LED-освещение, розетки с USB-портами, систему кондиционирования воздуха и вакуумные туалеты.

Конструктивная скорость таких вагонов будет составлять 160 км/ч, а срок службы – не менее 30 лет", – говорят в УЗ.

Экономическая правда